Brand in stookruimte zet studentengebouw onder de rook Toon Verheijen

23 augustus 2019

18u23 0

De hulpdiensten werden vrijdagmiddag opgeroepen voor een brand in het studentengebouw Utopia aan de Larumseweg. Er was brand uitgebroken in de stookruimte van het gebouw. De ruimte liep zware schade op. De kamers moesten ontruimd worden omdat het gebouw onder de rook zat. Na verluchten konden de studenten weer naar binnen.