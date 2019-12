Brand in mannentoiletten van jeugdcentrum De Bogaard: vermoedelijk aangestoken Wouter Demuynck

09 december 2019

19u19 2 Geel In jeugdcentrum De Bogaard in Geel is maandagnamiddag een brandje ontstaan in de mannentoiletten. Het gaat vermoedelijk om brandstichting.

De brand in de mannentoiletten van het jeugdcentrum aan de Diestseweg was maandagmiddag om iets voor 16 uur ontstaan, zowel in een van de wc-hokjes als aan de handdoekdispenser naast de lavabo.

Brand- en rookschade

“Er is een vermoeden van brandstichting, maar het onderzoek moet daarover uitsluitsel geven”, reageert burgemeester Vera Celis (N-VA). “Er is in elk geval heel wat schade. De kast van die dispenser is van plastic, dus dat wordt een toorts bij een brand. Er is dan ook veel rookschade in het gebouw, dat we zoveel mogelijk aan het ventileren zijn. Ook enkele scheidingswanden en het plafond hebben schade opgelopen. De mannentoiletten zijn niet toegankelijk tot het onderzoek is uitgevoerd, maar er zullen sowieso de nodige herstellingen en vervangingen moeten gebeuren alvorens die ruimte weer bruikbaar is.”

Bureaus

Jeugdcentrum De Bogaard huisvest tal van diensten, zoals onder meer de jeugddienst, het JAC, jeugdhuis De Vonk en de leerboerderij. “De rook is tot in de bureaus van het personeel gegaan. Vandaag (maandag, red.) waren er drie mensen aanwezig, maar normaal zijn dat er zo’n 10 à 15. We gaan morgenochtend (dinsdagochtend, red.) bekijken of ze hier terug kunnen werken of dat we ze elders moeten onderbrengen.”