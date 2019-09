Bouwondernemer Willy Vanuytsel en Lea Huysmans vieren hun gouden huwelijksverjaardag Jurgen Geyselings

15u23 0 Geel In Geel-Winkelomheide vierden Willy Vanuytsel (73) en Huysmans Lea (69) hun gouden huwelijksverjaardag. Het echtpaar gaf elkaar vijftig jaar geleden het ja-woord en vormt nog steeds een gelukkig paar. Willy is een geboren Gelenaar en zijn vrouw Lea volgde hem vanuit haar geboorteplaats Meerhout richting Geel Winkelomheide.

Met hun zoon Kris Vanuytsel zette het paar één kind op de wereld. Kris is ondertussen 49 jaar jong en is fiere vader van 2 kinderen. De achterkleinkinderen van Willy en Lea kregen de namen Wout en Jasmien met zich mee. Wout is ondertussen 19 jaar en zijn zus heeft de leeftijd van 17 jaar bereikt.

Willy Huysmans is een gepassioneerd zelfstandig bouwondernemer. Met zijn eigen firma is hij nog steeds dagelijks op pad samen met zoon Kris die bij hem in dienst is. “De bouwonderneming is voor mijn man zijn lang leven”, weet Lea Huysmans. “Dag en nacht is hij bezig met de zaak, hij zou ze niet kunnen missen en heeft nog lang geen zin om ermee te stoppen.” Lea zelf is een echte huisvrouw en verzorgt ten huize Vanuytsel-Huysmans al sinds jaar en dag de spreekwoordelijke ‘was en plas’.