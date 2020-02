Boormachine uit voetbalkantine in Rauwelkoven gestolen Wouter Demuynck

24 februari 2020

Afgelopen weekend, tussen zaterdag om 20 uur en maandag om 7 uur, is er ingebroken in een kleine voetbalkantine op Rauwelkoven in Geel. Een medewerker van de sportdienst van de stad had vastgesteld dat de daders via het raam waren binnengekropen. Ze maakten één boormachine buit.