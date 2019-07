Blue Bikers zamelen 2.500 euro in voor Benjalien Wouter Demuynck

04 juli 2019

In mei vond het veertiende motortreffen van de Geelse motorvereniging Blue Bikers plaats. Vertrekkend vanuit café Holvenhoeve reden in totaal 350 motoren een toeristische toerrit voor het goede doel, dat al enkele jaren VZW Benjalien is. De vzw is een huis waar personen met een beperking en hun persoonlijke assistent kunnen verblijven doorheen de dag om samen allerlei activiteiten te doen.

Op zondag 30 juni organiseerden de Blue Bikers een rit met de doelgroep van Benjalien. Zeven zijspannen en één solomotor zorgden ervoor dat de bewoners en hun assistent een ontspannende dag beleefden. Bij aankomst aan de residentie van Benjalien in Ham werden de deelnemers getrakteerd op een barbecue. Daar werd samen met de Geelse burgemeester Vera Celis (N-VA) door de Blue Bikers ook een cheque van 2.500 euro aan Benjalien overhandigd.