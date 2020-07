Bewoners woonzorgcentrum Wedbos werken kunstwerken voor De Kleine Parade af tijdens coronacrisis: “Kleurrijke werken die boodschap van hoop uitstralen” Wouter Demuynck

07 juli 2020

18u42 0 Geel De lockdown was een zware periode voor de woonzorgcentra, maar heeft ook mooie zaken voortgebracht. Tien bewoners van woonzorgcentrum Wedbos in Geel hebben - in samenwerking met kunstenaar Swa van Dael en twee studenten Sociaal Werk van Thomas More - tijdens de coronacrisis enkele knappe schilderijen vervaardigd.

Het is al het vijfde jaar op rij dat de bewoners van het woonzorgcentrum schilderijen maken voor De Kleine Parade, een project dat mensen in kwetsbare situaties ook hun verhaal laten doen middels kunst. “Dit jaar was het uiteraard een speciale editie. Als woonzorgcentrum was het tijdens de coronacrisis niet gemakkelijk, maar we hebben gelukkig de kracht gevonden om de kunstwerken mooi af te werken. Het zijn kleurrijke werken die een boodschap van hoop uitstralen - het moet niet allemaal doemdenkerij zijn”, klinkt het bij een medewerker van het woonzorgcentrum.

Goede samenwerking

Kunstenaar Swa van Dael ging met tien bewoners van het woonzorgcentrum en twee studenten van Thomas More aan de slag om hun droom over een goede wereld vorm te geven. Aangezien de woonzorgcentra na verloop van tijd de deuren sloten moesten de bewoners, de kunstenaar en de studenten de schilderijen beurtelings aan elkaar op een coronaveilige manier bezorgen om ze vorm te geven.

“Toen ik de vraag kreeg om mee te doen, vroeg ik me af of dat wel zou lukken. Maar tot mijn verbazing was dat een heel goede samenwerking”, legt kunstenaar Swa van Dael uit. “Ik heb samen met de bewoners de lijnen uitgetekend, waarna zij alles zelf geschilderd hebben. Het lukte me gelukkig nog om de kunstwerken naar huis mee te nemen, zodat ik daar her en der nog wat kon bijwerken.”

Mini-expo

Normaal gezien zouden de werken getoond worden in cultuurcentrum De Werft tijdens een groots afsluitmoment, maar dat kon door de gekende reden niet doorgaan. Daarom vond er een mini-expo in woonzorgcentrum Wedbos zelf plaats.