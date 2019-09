Bevrijdingscolonne strijkt neer op Geelse Markt Wouter Demuynck

11 september 2019

18u02 2 Geel Op de Markt van Geel streken dinsdag een 70-tal legervoertuigen neer om de 75ste verjaardag van de bevrijding te vieren. Ook woensdag stonden de voertuigen er nog een hele dag en hadden ze heel wat bekijks.

Voor de viering van 75 jaar bevrijding vormen de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute een historische colonne. Die bestaat uit 20 moderne voertuigen en een 20-tal gerestaureerde, unieke WOII-voertuigen en trekt dezer dagen door heel het land. Een groot deel van die laatste voertuigen nam ook effectief deel aan de bevrijding in 1944. De colonne wordt afgesloten met een 30-tal WOII-voertuigen van derde partijen. De colonne was woensdag nog de hele dag te bezichtigen op de Markt en lokte vele kijklustigen. Het Bataljon Bevrijding 5de Linie gaf ook nog enkele demonstraties met blanco munitie.

Geel kreeg het in de Tweede Wereldoorlog hard te verduren. Tijdens de veldslag in Ten Aard alleen al verloor het Schotse leger 914 manschappen, waaronder 112 doden, en vielen er 25 burgerslachtoffers. De bevrijding wordt de komende weken dan ook nog uitgebreid herdacht. Zo is er van 13 tot en met 15 september een belevenisprogramma aan de Paviljoenstraat in Ten Aard. De US Airborne Division herdenkt jaarlijks al de Slag om Geel aan het monument van de gesneuvelde Schotse soldaten, maar dit jaar is er een uitgebreider programma met onder meer muziek uit de bevrijdingsjaren, een veldhospitaal, een re-enactment en worden er bijzondere legervoertuigen tentoongesteld.

Van 14 september tot 27 oktober vindt er in De Halle ook de tentoonstelling ‘Geel in de Tweede Wereldoorlog’ plaats. Je ontdekt er militaire objecten, maar ook verhalen uit het dagelijkse leven in bezettingstijd en een overzicht van de Slag om Geel. Je kunt de tentoonstelling elke vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur gratis bezoeken. In het weekend van 21 en 22 september staat in Geel-centrum ook nog een re-enactmentweekend op het programma. Zo zorgen de soldaten zaterdag tussen 13 en 18.45 uur voor een groot spektakel op de Markt en kan je op beide dagen vrij binnenwandelen in het soldatenkamp in het stadspark.