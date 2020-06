Bevraging over toekomstige fietszone Wouter Demuynck

04 juni 2020

13u46 0 Geel De stad Geel heeft een bevraging over de fietszone, waarvan de eerste fase op 15 juni ingaat, in het centrum gelanceerd. Het bestuur wil haar inwoners voor en na het invoeren van de fietszone bevragen over ervaringen met de straten die in de zone gelegen zijn.

Afgelopen woensdag werden de eerste rode wegmarkeringen voor de toekomstige fietszone in het centrum gespoten. De verkeersborden zullen binnenkort ook geplaatst worden, maar zullen afgedekt blijven tot 15 juni.

Het Geelse stadsbestuur wil voor en na het invoeren van de fietszone haar inwoners bevragen over de ervaringen met de straten waarin de fietszone ligt. Zo moet duidelijk worden of er knelpunten zijn, waar die liggen en of de meningen na het invoeren van de zone veranderen.

De bevraging kan nog tot en met 14 juni 2020 ingevuld worden op de website van de stad. Er komt nadien nog een tweede bevraging. De resultaten van beide bevragingen zullen door de dienst openbare werken en verkeer meegenomen worden in de evaluatie van de fietszone.