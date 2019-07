Bestuurster die moeder en kinderen aanreed in Geel ontkent amfetaminegebruik nla

05 juli 2019

17u43

Bron: Belga 0 Geel De 34-jarige vrouw die afgelopen woensdag een moeder met haar twee kindjes had aangereden in Geel, ontkent dat ze amfetamines gebruikt. "Mijn cliënte neemt enkel rilatine op doktersvoorschrift", zegt haar advocaat Koen Vaneecke.

De vrouw was woensdagavond ingereden op een moeder die met haar twee kindjes aan het fietsen was op het Laar in Geel. Het kindje van twee jaar zat bij de moeder op de fiets. Beiden werden meegesleurd door de wagen. Het kindje van vier jaar reed zelf met de fiets en werd weg gekatapulteerd. De moeder en het oudste kind raakten zwaargewond, het jongste liep lichte verwondingen op. De bestuurster kwam met haar wagen tot stilstand tegen de gevel van een woning. Ze verklaarde dat ze de fietsers niet gezien had. De vrouw testte positief op amfetamines.

"Mijn cliënte ontkent formeel dat ze psychotrope stoffen als amfetamines of speed heeft genomen. Het enige dat ze slikt is rilatine en dat doet ze op doktersvoorschrift. Verder toxicologisch onderzoek zal moeten uitwijzen of dat inderdaad zo is en of ze zich aan de voorgeschreven dosis heeft gehouden. Maar dit is dus niet het klassieke ongeval dat veroorzaakt werd door iemand onder invloed van drugs of alcohol. Hier is meer aan de hand", zegt advocaat Vaneecke.

Volgens toxicoloog Jan Tytgat kan rilatine bij sommige speekseltesten inderdaad een vals positief geven voor amfetamines. "Maar dan alleen in erg hoge dosissen, meer dan therapeutisch verantwoord", verklaarde hij in De Standaard.

De bestuurster werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder voorwaarden vrijgelaten. De vrouw moet zich laten behandelen voor haar problematiek, mag geen alcohol of drugs nemen en mag voorlopig ook geen voertuig meer besturen.