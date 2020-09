Bestuurder (33) sterft na klap tegen boom in Geel Jef Van Nooten

13 september 2020

16u23 0 Geel In Geel is zondagochtend een dodelijk verkeersongeval gebeurd in de Roerdompstraat. Een 33-jarige man uit Geel kwam er om het leven.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.30 uur. “Een 33-jarige man is er met zijn wagen op een boom gereden. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispint van de Turnhoutseweg met de Roerdompstraat”, vertelt een woordvoerder van het parket.

Labo

De bestuurder van de wagen is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. “Hij zat alleen in het voertuig en er waren ook geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het labo is ter plaatse geweest en de omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht”, aldus nog de parketwoordvoerder.