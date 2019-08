Bestelwagen ramt voorligger op E313 Jef Van Nooten

14 augustus 2019

19u38 4

Op de E313 op de grens van Geel en Laakdal is woensdagnamiddag een ongeval gebeurd met drie voertuigen. Het ongeval gebeurde iets na 14 uur. In de richting van Hasselt stond een file op autosnelweg. De bestuurder van een bestelwagen merkte te laat dat de auto’s voor hem bijna stil stonden. De bestuurder van de bestelwagen reed achteraan in op de BMW die voor hem reed. Die ramde op zijn beurt een voorligger. In één van de voertuigen raakte een inzittende gewond. Door het ongeval was de linkerrijstrook van de E313 een tijd versperd, met een nog langere file tot gevolg.