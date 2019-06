Bertha (95) ontmoet Bart De Wever Toon Verheijen

04 juni 2019

De Wensenambulance heeft een wens van de 95-jarige Bertha Van Neylen in vervulling doen gaan. Bertha wilde eens graag Bart De Wever van N-VA ontmoeten. De organisatie nam contact op met de entourage van de politicus en die wist zomaar onlangs een gaatje in zijn drukke agenda te vinden. “Debby en Femke, onze twee vrijwilligers, hebben samen met Suzy De Preter, Bertha’s poetshulp van Cavalo bvba, de wens in vervulling doen gaan en ze was daar héél blij mee.”