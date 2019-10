Berre (20) en leraar Stijn (39) vormen duo op WK voor bakkers in Frankrijk: “We zijn echte vrienden geworden” Wouter Demuynck

16 oktober 2019

20u37 16 Geel Komen de beste bakkers ter wereld uit de Kempen? Gelenaar Stijn Van Kerckhoven en Berre Ceuppens (20) uit Lommel, die op Sint Jozef Geel nog les kreeg van Stijn, dingen vanaf zondag mee naar die titel tijdens de Mondial du Pain, het wereldkampioenschap voor bakkers, in het Franse Nantes.

Stijn Van Kerckhoven en Berre Ceuppens vormen intussen al vier jaar een duo. Zo behaalde Berre in 2017 de titel op het tweejaarlijkse Belgische kampioenschap Aspirant Baker en won hij in 2018 op een internationale wedstrijd in het Spaanse Valencia de prijs voor de beste koffiekoeken in de jongerencategorie. Telkens was Stijn Van Kerckhoven, leerkracht van Berre op Sint Jozef Geel, daarbij zijn coach.

Ondertussen heeft Berre na zijn zevende jaar zijn bakkersopleiding afgerond en werkt hij voltijds bij Bakkerij Mathues in Mol, maar het duo blijft samen vrolijk verder bakken. Op het Mondial du Pain, dat van 20 tot 23 oktober plaatsvindt in Nantes, doen ze een gooi naar de wereldtitel in een strijd tegen vijftien andere landen.

“Voor het eerst ben ik niet enkel coach, maar doe ik zelf mee", vertelt Stijn Van Kerckhoven. “Het Mondial du Pain is het hoogste niveau bij de duo’s. De samenwerking met Berre is de langste die ik al heb gehad met een leerling. Toen hij in het vijfde jaar in mijn klas terechtkwam, had ik de eerste weken al door dat je Berre werk moest geven en dat hij dan ook heel hard werkt. Hij is een losbol, maar dan gaat hij heel gefocust te werk. Die werklust en passie voor het vak zijn geweldig om te zien. Dat we nu samen mogen deelnemen, maakt het echt speciaal.” Berre knikt instemmend. “In de klas kreeg ik iets te weinig uitdaging en verveelde ik mij. Van de wedstrijden leer ik veel en zo bouw ik ook een netwerk voor de toekomst op.”

Van koffiekoeken tot stokbroden

Tijdens de wedstrijd krijgen de duo’s anderhalf uur voorbereidingstijd en 8,5 uur om alles te bakken. Dat gaat van koffiekoeken, briochebroden, sierbroden, croissants, strokbroden tot belegde broodjes en een sierstuk dat volledig gemaakt moet zijn van eetbare materialen. De jury geeft punten op de organisatie en hygiëne, het uitzicht en de smaak. Het komt er op aan om strafpunten zoveel mogelijk te vermijden.

“Het stokbrood moet bijvoorbeeld rond de 250 gram wegen. Je mag er niet meer dan 5 gram van afwijken en het deeg dat je krijgt is ook beperkt - je kan geen 30 stokbroden gaan bakken zodat er zeker een goede tussen zit. Dat maakt het moeilijk. We hebben dat al zes keer getraind en telkens was er wel iets minder. Hopelijk lukt in Frankrijk alles tegelijk”, lacht Stijn.

Met de expertise van Berre wil het duo uiteraard uitpakken in de categorie van de koffiekoeken, maar daarnaast zal ook het sierstuk een mooie blikvanger vormen. Berre en Stijn zullen een Formule-1 wagen van Ferrari bouwen, waarvan de onderdelen gemaakt zijn van suikerdeeg en gesneden werden met een laser. De finishvlag en de band van Pirelli maken het plaatje compleet. Alles mag dan wel van eetbaar materiaal zijn gemaakt, het eindresultaat is uiteraard niet eetbaar. “Het sierstuk zal in totaal meer dan een meter hoog zijn. Tijdens het laatste halfuur van de wedstrijd zullen we ons daarmee bezig houden.”

Als Berre en Stijn bij de beste zes eindigen, mogen ze volgend jaar naar een best of-editie in Peru. Na vier jaar zit er in elk geval nog geen sleet op de samenwerking. “Het klikt prima tussen ons. We weten bijvoorbeeld heel goed dat we tijdens het afwegen moeten zwijgen, maar dat we bij het afwassen eens kunnen zwanzen. We kennen elkaar redelijk goed, want ook buiten de wedstrijden hebben we heel wat uren met elkaar doorgebracht. Na verloop van tijd zijn we echte vrienden geworden”, aldus Stijn. “Ook buiten school is hij er voor mij”, zegt Berre. “Ik had nooit gedacht zo'n goeie band te hebben met een leerkracht.”

Tatoeage

Berre is bovendien een weddenschap aangegaan: als ze het WK winnen, laat hij een tatoeage zetten van het logo van vzw Aspirant Baker, de organisatie die het duo ondersteunt en het bakkersvak promoot bij jongeren. Ook andere toekomstplannen liggen in het verschiet. “Op lange termijn wil ik een eigen bakkerij in het buitenland starten. Het bakkersvak is een mooi ambacht. Je kan je creativiteit de vrije loop laten”, besluit Berre.