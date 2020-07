Belpop Bonanza Stadswandeling brengt je naar plekken waar popgeschiedenis is geschreven Wouter Demuynck

07 juli 2020

19u49 0 Geel Geel is met de Belpop Bonanza Stadswandeling een muzikale wandeling rijker. Terwijl je de benen strekt, kom je allerlei weetjes over de Belgische popgeschiedenis op tien plaatsen in Geel te weten door een QR-code te scannen met je smartphone. De wandeling is een samenwerking tussen de diensten toerisme en erfgoed en cultuurcentrum De Werft.

Wist u dat Jacques Brel wel eens in Geel vertoefde? Het is maar een van de weetjes die je tijdens de stadswandeling ontdekt op tien verschillende locaties, die zich vooral in het centrum situeren.

De wandeling van 5,5 kilometer vat in het Stadspark aan en leidt je langs onder meer het Geels Brouwhuis, Café De Valk, De Vonk en Tony’s Muziekhuis om uiteindelijk te eindigen op de parking van het stadhuis. Je kan de wandeling evenwel perfect op één van de tien locaties starten.

Theatershows

De route werd uitgestippeld door Jan Delvaux en Jimmy Dewit - ook bekend als DJ Bobby Ewing -, die al jarenlang theatershows over de Belgische popgeschiedenis onder de naam Belpop Bonanza op de planken brengen. Het duo werkte zich helemaal in in het erfgoed van Geel om zo de bijzonderste wetenswaardigheden te koppelen aan de stadswandeling.

“De Belpop-wandeling is in België in een 30-tal gemeenten ontwikkeld en we zijn enorm fier dat we erbij zijn”, zegt Roel Tulleneers van cultuurcentrum De Werft. “Het geeft de mensen de kans om Geel op een andere manier te zien.”

Op de tien locaties hangt er een bordje met een QR-code die je met je smartphone moet scannen. Daarna krijg je telkens een muzikaal verhaal te horen en te zien dat met die plek te maken heeft. Het wandelplan kan je afhalen bij de dienst toerisme, het Gasthuismuseum, cultuurcentrum de Werft of downloaden op www.dewerft.be/belpopbonanza.