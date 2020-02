Beeldmateriaal van Sint-Dimpna gezocht voor Voorbeeldig Geel Wouter Demuynck

09 februari 2020

00u01 0 Geel Voorbeeldig Geel trekt in het najaar naar Sint-Dimpna. Daarvoor wordt er nog gezocht naar foto’s, dia’s, negatieven of filmfragmenten van de parochie Sint-Dimpna, haar inwoners of het dorps- en verenigingsleven.

Het stadsarchief digitaliseert het materiaal en toont daarvan een selectie op 17 en 18 oktober in Sint-Dimpna.

Wie materiaal heeft, kan het stadsarchief contacteren via 014/56.66.93 of archief@geel.be. Je kan ook rechtstreeks projectleider Karel Swolfs bereiken via karel.swolfs@telenet.be of 0495/18.57.66.

Het materiaal, dat je kan aanleveren tot 1 mei, wordt zo snel mogelijk terug bezorgd.