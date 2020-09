Bart Janssens (ASV Geel): “Eerste wedstrijd is altijd speciaal” Jef Tegenbos

14 september 2020

10u22 0 Geel ASV Geel heeft zijn eerste opdracht van het seizoen, op het veld van Kontich, tot een goed einde gebracht. Het was Sherjill Mac-Donald die het beslissende doelpunt voor zijn rekening nam. Doelman Oussayd Belkouch deed eveneens zijn duit in het zakje en hield de nul op het scorebord.

Voor iedereen die ASV Geel in zijn hart draagt, was de openingswedstrijd van de nieuwe competitie speciaal. Geel vocht in het voorjaar tot de laatste snik om zijn licentie voor tweede amateur te behouden, maar moest uiteindelijk in eerste provinciale zijn heropstart maken.

“We moeten niet onder stoelen of banken steken dat we over een geheel beschikken dat bovenaan het klassement mee wil draaien”, geeft trainer Bart Janssens toe. “Maar in eerste provinciale voetballen veel goede ploegen. Kontich, onze eerste tegenstander, verwacht ik eveneens mee bovenaan. Bovendien blijft die eerste wedstrijd een apart verhaal.”

Aanpassing

Voor een ploeg die al jaren een nationale traditie uitstraalt, is een terugkeer naar het provinciale werk een aanpassing.

“Het is anders”, stelt Bart Janssens. “De duelkracht is nadrukkelijker aanwezig. Je komt eveneens in aanraking met kleinere velden. Wij beschikken over een jonge groep, omgeven met enkele ervaren spelers.”

Mac-Donald

Een speler waar veel van verwacht mag worden is Sherjill Mac-Donald. De aanvaller die in het tussenseizoen overkwam van Lille. De Nederlander was met zijn treffer meteen beslissend.

“Sherjill is voor ons een heel belangrijke pion. Op het veld beschouw ik hem als mijn verlengstuk. Uiteraard hopen we dat hij zijn efficiëntie zal onderstrepen. Anderzijds vervult hij naast het veld, onder meer in de begeleiding van jonge spelers, eveneens een belangrijke rol. Die jonge gasten kunnen veel van hem opsteken.”

Vosselaar

De eerste thuiswedstrijd van zaterdagavond (20 uur) is meteen een aparte affiche. Met de komst van de buren van Vosselaar staan twee teams tegenover mekaar die vorig seizoen reeksgenoten waren in tweede amateur.

“Het wordt voor beide ploegen de tweede test op rij. Vosselaar liet zondag tegen Rapid Leest een sterke indruk na.”