Babytheek zoekt babyspulletjes en vrijwilligers

Wouter Demuynck

22 mei 2019

23u37 0 Geel Vanaf september vind je in het Huis van het Kind de Babytheek, waar je terecht kan om babymateriaal zoals onder andere babybadjes, flessenwarmers en borstvoedingskussens uit te lenen. De Babytheek zoekt daarvoor momenteel nog allerlei materiaal en vrijwilligers.

Tot eind juni wordt babymateriaal ingezameld om het aanbod van de Babytheek te vullen. Zowel particulieren, organisaties als bedrijven kunnen babyspullen - nieuw of tweedehands - doneren. De Babytheek zoekt geen kledij, wel allerhande babymateriaal zoals een wippertje, matrasbeschermer, maxi cosi en speelboog. Wie materiaal wil doneren, kan contact opnemen via info@huisvanhetkindglm.be of 014/56.73.44.

De Babytheek is ook op zoek naar gedreven vrijwilligers die de opstart van de Babytheek ondersteunen. Zij helpen met promotie, het openhouden van de babytheek, het gebruiksklaar maken van babymateriaal en administratie. Meer info over de Babytheek vind je op www.geel.be/babytheek.

