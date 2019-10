AZ Sint-Dimpna start met elektronisch patiëntendossier: “Zo moeten patiënten hun verhaal niet telkens opnieuw vertellen” Wouter Demuynck

04 oktober 2019

16u07 0 Geel Het AZ Sint-Dimpna Geel heeft een contract ondertekend met softwarebedrijf ChipSoft voor het gebruik van het softwarepakket HiX, een elektronisch patiëntendossier dat alle gegevens van de patiënt op één plaats verzamelt zodat zorgverleners direct toegang hebben tot de actuele data. Het pakket zal in de loop van 2020 ingevoerd worden.

In het elektronisch patiëntendossier kunnen verschillende zorgverleners - artsen, verpleegkundigen maar bijvoorbeeld ook psychologen, kinesisten en sociaal werkers - aansluiten op het actuele dossier van dezelfde patiënt en informatie uitwisselen. Zo moeten patiënten hun verhaal niet telkens opnieuw vertellen aan een andere zorgverlener.

“Het is niet alleen een enorme meerwaarde voor de zorgverlener en patiënt in het ziekenhuis, maar ook voor andere actoren in de zorg, zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen. Met HiX kunnen we op een gestructureerde en veilige manier gegevens uitwisselen met eerstelijnszorgverstrekkers”, zegt Jan Flament, CEO van het AZ Sint-Dimpna. Het ziekenhuis treft de komende maanden alle voorbereidingen om vervolgens in 2020 live te gaan.

“Met HiX hebben we gekozen voor een softwareplatform dat de huidige en toekomstige evoluties in de zorgsector nauwgezet opvolgt en daar ook de gepaste oplossingen voor aanbiedt. De software wordt voortdurend geïntegreerd met nieuwe technologieën en functionele innovaties”, zegt Walter Claessens, verpleegkundig directeur. “Via een mobiele app hebben specialisten steeds toegang tot hun dossiers, ook als ze op verplaatsing zijn buiten het ziekenhuis. Ze kunnen dan rechtstreeks gegevens inzien en nieuwe informatie registreren.”

Er komt ook een online patiëntenportaal, waar de patiënt via een beveiligde login medische gegevens kan raadplegen en invoeren, die dan in het elektronisch patiëntendossier komen waartoe de zorgverlener toegang heeft. Zo zal de patiënt bijvoorbeeld online afspraken kunnen maken en gegevens kunnen invoeren via online vragenlijsten en medische apps.