Automaat van apotheek Bakelants bedient je dag en nacht: “Vooral gericht op tweeverdieners die niet op tijd in de apotheek geraken” Wouter Demuynck

13 juli 2020

19u44 0 Geel Apotheek Bakelants in Geel is er een pak moderner op geworden sinds de verbouwingswerken recentelijk zijn afgerond. De meest opvallende vernieuwing is de automaat aan de gevel waar klanten ook buiten de openingsuren producten zoals babyvoeding of verband kunnen afhalen. De nieuwe indeling binnenin voerde zaakvoerder Kristof Kenis (29) door in de veronderstelling dat de apotheek op termijn zal uitgroeien tot een gezondheidscentrum. “Een aparte consultatieruimte kan dienen voor vaccinaties of screenings of wanneer we multidisciplinair zouden gaan samenwerken.”

Kristof Kenis staat sinds begin dit jaar aan het roer van apotheek Bakelants nadat hij de zaak heeft overgenomen van zijn moeder Greet Bakelants, die 38 jaar geleden van start ging met de apotheek en er ook nog steeds aan de slag is. De laatste grote vernieuwingsoperatie was intussen al weer 26 jaar geleden en dus drong een nieuwe opknapbeurt zich stilaan op voor de apotheek in de Kollegestraat.

Automatisatie

“Bij de verbouwing is vooral ingezet op automatisatie en de toekomstige rol van de apotheker als dienstverlener. De apotheek is uitgerust met een nieuwe robot die het hele stockbeheer voor de apotheek doet. De robot is tevens verbonden met een buitenautomaat, waarmee mensen buiten de openingsuren parafarmaceutische producten zoals verbandmateriaal, condooms of babyvoeding zelf kunnen afhalen. Het systeem is vooral gericht op tweeverdieners, die vaak niet op tijd in de apotheek geraken”, gaat Kristof Kenis van wal.

“Tegenwoordig zijn er wel al wat automaten bij apotheken, maar van automaten die verbonden zijn met zo’n stockrobot zijn er nog niet zoveel. Daarmee zijn we bij een van de eerste van het land. In dit geval kan je in principe oneindig veel, of toch zoveel als in die robot kan, uit de automaat halen. De mogelijkheden zijn dus veel ruimer dan bij een normale automaat.”

Bestelde producten afhalen

Een andere handige toepassing van de robot is dat je bestelde producten op eender welk moment van de dag kan ophalen. “Als mensen bijvoorbeeld bellen en zeggen dat ze last hebben van diarree, dan kunnen we Immodium in de robot steken als we eerst het nodige advies hebben gegeven. Dat is wel een geneesmiddel, maar als er digitaal of telefonisch advies is gegeven kan dat. We genereren dan een barcode en sturen die door naar de klant, die het met die code kan afhalen.”

Ook geneesmiddelen op voorschrift kunnen in principe afgehaald worden met een barcode, maar daar is de wetgeving wel strenger. “Als een klant naar de apotheek komt maar we een bepaald voorgeschreven product niet op voorraad hebben, dan kunnen we dat wel in de automaat stoppen zodat de klant dat later kan afhalen. Zolang er advies is gegeven en de dosering is nagekeken, kan dat via de muurrobot. Bij geneesmiddelen op voorschrift is er wel altijd één fysiek contact nodig, terwijl bij gewone geneesmiddelen digitaal of telefonisch advies ook volstaat.”

Aparte consultatieruimte

Niet alleen de automaat en stockrobot zijn nieuw, ook de apotheek zelf is helemaal anders ingedeeld. “Het is nu een heel grote ruimte geworden waar we eigenlijk bijna alles, bijvoorbeeld ook bereidingen, in het openbaar doen. De klant heeft voortaan veel meer ruimte om producten vrij te bekijken doordat we onze opslagruimte verkleind hebben”, gaat Kenis verder.

Naast de gewone balies zijn er in de apotheek nu ook twee zittende balies geïnstalleerd. “De eerste is helemaal vooraan in de apotheek voor mensen die slecht te been zijn, de andere is achteraan in een aparte ruimte om meer privacy te voorzien. Die aparte consultatieruimte is ingericht om in de toekomst multidisciplinair te gaan werken, bijvoorbeeld in samenwerking met een diëtist die patiënten hier kunnen raadplegen, of als er hier vaccinaties of screenings zouden gebeuren. Dat zijn verre gedachten, maar bij een verbouwing moet je niet twee jaar, maar tien à vijftien jaar verder denken (lacht). Ik denk wel dat de apotheek gaat evolueren naar een gezondheidscentrum. Volgens mij gaat het model van de zuivere farmacie op termijn sneuvelen.”

De vernieuwde apotheek is intussen een week open. Daarvoor werden de klanten tijdelijk bediend in een container voor het pand. Op zondag 19 juli is er van 14 tot 18 uur een officiële opening met rondleiding in de apotheek.