Auto tuimelt na crash tegen vangrail op E313 Jef Van Nooten

14 augustus 2019

21u43 8

Een auto is woensdagavond over de kop gegaan op de E313. Het ongeval gebeurde rond 20.30 uur in de richting van Hasselt. Vlak voorbij het op- en afrittencomplex Geel-West verloor de bestuurster van een auto de controle over het stuur van haar auto. De auto ging tegen de vangrail en kantelde nadien. Het voertuig kwam uiteindelijk op de zijkant tot stilstand vlak bij de brug over de snelweg ter hoogte van Liesel. In de auto zaten een vrouw en haar dochter. Een MUG en een ziekenwagen kwamen ter plaatse, maar de verwondingen vielen mee.