Auto rijdt andere wagen in de flank: drie lichtgewonden Wouter Demuynck

03 januari 2020

21u01 0

Op het kruispunt van de Koning-Albertstraat en de Ring is vrijdagavond om 19.45 uur een wagen in de flank van een ander voertuig gereden. Daarbij vielen in totaal drie lichtgewonden: twee volwassenen en één kind.

Door het ongeval was het kruispunt een tijdje deels versperd, maar na iets minder dan een uur kon het verkeer er alweer passeren.