Auto met vijf inzittenden botst tegen boom Wouter Demuynck

10 november 2019

13u19 0

Een auto met vijf inzittenden botste zondagochtend om 7.55 uur op een boom in de Eikenstraat in Geel. Drie van hen zijn voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, maar dat gebeurde eerder omdat ze zich onwel of niet lekker voelden dan dat ze echt gewond waren.