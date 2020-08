Auto belandt tegen boom aan Reiten Toon Verheijen

14 augustus 2020

Een Mercedes Vito is vrijdag in de late namiddag tegen een boom beland op Reiten in Geel. De bestuurster had om een onduidelijke reden de controle over het stuur verloren en kwam met haar wagen naast de rijbaan terecht. Ze kwam er gelukkig vooral met de schrik vanaf.