Auto belandt op dak op Ring in Geel Jef Van Nooten

04 september 2019

18u12 2

Op de Ring in Geel is woensdagavond kort voor 18 uur een auto op zijn dak beland. Het ongeval gebeurde op het stuk Ring tussen de Noord-Zuidlaan en voetbalstadion De Leunen. Volgens de eerste vaststellingen ging een auto er door de middenberm om uiteindelijk op zijn dak tot stilstand te komen. Het is nog niet duidelijk of de inzittenden gewond zijn geraakt.