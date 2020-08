Auto belandt in maïsveld: bestuurder loopt hoofdwonde op Jef Van Nooten

05 augustus 2020

11u28 2

Aan Kievermont uit Geel is dinsdagnamiddag een auto in een maïsveld beland. De bestuurder verloor de controle over zijn stuur, botste tegen een paal en ging het veld in. De paal knakte af bij het ongeval. Bestuurder M.M. uit Geel liep een hoofdwonde op.