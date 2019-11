Auto aan oprit van woning in brand gestoken: parket start onderzoek Wouter Demuynck

13 november 2019

14u01 3 Geel In de Dokter Van de Perrestraat in Geel is woensdagochtend rond 3.30 uur een wagen uitgebrand aan de oprit van een woning. In de buurt werd een bidon met benzine gevonden, waarop het parket een onderzoek is gestart naar brandstichting.

De eigenaar van de wagen, een hybride Toyota Auris, probeerde eerst zelf nog te blussen, maar hij en de brandweer die nadien arriveerde konden niet verhinderen dat de wagen uitbrandde. Aangezien het om een hybride model ging, dompelde de brandweer de wagen nadien uit voorzorg nog onder in een bassin met water. Volgens de eigenaar is de dader vermoedelijk een klant die weigert een factuur te betalen en die eerder al bedreigingen had geuit.