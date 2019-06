Astor-zorgtoren opgetrokken in acht maanden Wouter Demuynck

13 juni 2019

18u00 0 Geel De ruwbouwfase van de 11 verdiepingen tellende zorgtoren van Astor aan de Klein-Veldekensstraat is na amper acht maanden afgerond. Donderdagmiddag plaatste aannemer Hooyberghs de meiboom op het dak.

De bouwwerken aan de Astor-zorgtoren gingen vorig jaar van start en inmiddels heeft de toren zijn hoogste punt, namelijk 40 meter, bereikt. Dat liet aannemer Hooyberghs donderdagmiddag gepaard gaan met het plaatsen van de meiboom op het dak van de toren. Die traditie staat symbool voor voorspoed en vruchtbaarheid voor de toekomstige bewoners, de boom zelf staat voor een stabiel, groot en duurzaam huis, net zoals een boom. “Voor ons is dit een ideaal moment om de bouwvakkers te danken voor het geleverde werk en hen vervolgens te trakteren op een heerlijke BBQ, klinkt het bij Tom Van Hauwe, algemeen directeur van Hooyberghs.

Hooyberghs maakte voor de bouw van de zorgtoren gebruik van de techniek van CLT, kort voor Cross Laminated Timber. Dat houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van grote, massieve platen in plaats van het klassieke metselwerk. Die platen bestaan uit drie tot zeven tegen elkaar gelijmde houtlagen. Door deze lagen telkens kruiselings te verlijmen worden de platen extra sterk en stabiel maar blijven ze tegelijkertijd licht, wat voordelen qua plaatsing biedt. “Door te kiezen voor CLT in plaats van de gemetselde ‘klassieke’ ruwbouw, werd deze toren opgetrokken in slechts 8 maanden. Een niet te miskennen snelheidsvoordeel”, besluit Tom Van Hauwe. De 40 meter hoge zorgtoren, die plaats zal bieden aan 164 zorgbehoevende ouderen, in Geel is meteen ook het hoogste in CLT opgetrokken gebouw van België.