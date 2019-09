Asfalteringswerken in Langevondersstraat en Schaapsdijk uitgesteld: werken aan voetpad krijgen voorrang Wouter Demuynck

25 september 2019

De asfalteringswerken in Langevondersstraat en Schaapsdijk die normaal op 30 september zouden aanvatten, worden uitgesteld naar 2020. Aangezien in deze straten ook nog voetpaden hersteld moeten worden, krijgen die werken aan het voetpad voorrang. De werken aan het voetpad zullen waarschijnlijk in de week van 7 oktober starten. De aannemer zal op voorhand nog een brief sturen met daarin de exacte timing. Wanneer in 2020 de asfalteringswerken zullen starten is nog niet bekend.