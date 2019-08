Asfalteringswerken in Dr. Van de Perrestraat, Langevonderstraat en Schaapsdijk Wouter Demuynck

29 augustus 2019

14u27 0 Geel Op 2 september starten asfalteringswerken in Dr. Van de Perrestraat. Later in de maand volgen gelijkaardige werken in Langevonderstraat en Schaapsdijk.

De asfalteringswerken aan de riooldeksels in de Dr. Van de Perrestraat vatten op 2 september na 9 uur aan zodat het verkeer op de eerste schooldag nog vlot kan passeren. De werken vinden plaats van de spooroverweg tot Katersberg en zullen een hele week duren.

Er geldt een éénrichtingsverkeer komende vanuit Kasterlee. Doorgaand verkeer uit de andere richting kan omrijden langs Kwakkelberg, Lijnbussen rijden via Heistraat. Fietsers kunnen in beide richtingen door. Het nieuwe asfalt wil auto’s comfortabeler laten rijden en structureel voorkomen dat de riooldeksels afslijten.

Later in de maand, vermoedelijk de derde week van september, starten asfalteringswerken in Langevonderstraat en Schaapsdijk. De stad wacht nog op de bevestiging van de aannemer. Bewoners krijgen tijdig een brief in de bus om de werken aan te kondigen.