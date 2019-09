Antwerpse zwarte pensen stoten door naar nationale finale: “Origineel uit de hoek komen in volgende ronde” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Wouter Demuynck

18 september 2019

06u00 0 Geel De Antwerpse zwarte pensen van de Geelse slagerij Vandecruys en Molse slagerij VOF Janssens zijn door onze lezers tot winnaars van de eerste ronde van Het Streekproduct 2019 gekroond. In de Kempen haalden de Antwerpse zwarte pensen het voor de Turnhoutse zure ouwels en het Geels Hartje.

In de Kempen zijn slagerij Vandecruys in Geel-Ten Aard en slagerij VOF Janssens in Mol-Rauw de twee officiële producenten van de Antwerpse zwarte pensen. Beide slagers reageren opgetogen dat de Kempense HLN-lezer hun streekproduct zo waardeert. “Ik ben hier enorm blij mee, al had ik al een goed voorgevoel”, zegt Jef Janssens.

“We hebben natuurlijk promotie gevoerd, maar onze pensen zijn samen met ons Kempisch spek echt onze toppers. De mensen komen van ver om speciaal onze pensen te komen halen. Straks komt er alweer een busje met zo’n 60 mensen die de pensen komen proeven en die ik wat uitleg geef over onze streekproducten”, aldus Janssens, die zijn eigen vleesmuseum heeft.

Zijn zwarte pensen zitten bovendien in het geheugen van de Vlaming gegrift, want de vleeswaren van Janssens waren te zien in de serie ‘Van vlees en bloed’. Een eindoverwinning acht Janssens niet onmogelijk. “Nu we zo ver staan, heb ik er een goed voorgevoel bij.”

Affiches

Liesbeth Mertens van slagerij Vandecruys is eveneens trots dat de Antwerpse zwarte pensen de eerste ronde hebben gewonnen. “Dit is heel plezant nieuws. Tijdens de wedstrijd deden we er alles aan om het product zo goed mogelijk te promoten, met onder meer affiches in onze winkel, een bericht op onze Facebook-pagina en we lieten onze klanten eens extra proeven. De respons was toen al heel positief. We merken dat de mensen van heinde en verre komen voor onze pensen, ook als ze uitwijken blijven ze er trouw aan. Voor de volgende ronde gaan we proberen om iets origineels te bedenken.”

In de tweede stemfase van Het Streekproduct 2019 nemen 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Het Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.