Antwerpse zwarte en witte pensen van Slagerij Vandecruys: “Onze geheime kruidenmix geeft die unieke smaak” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Geel Wie in Geel praat over streekproducten komt zonder twijfel uit bij Slagerij Vandecruys uit Geel Ten Aard. De slagerij is tot ver in Vlaanderen bekend voor zijn ambachtelijke ‘Antwerpse witte pensen’. Maar ook de zwarte pensen en het Kempens Spek van Patrick Haesendonckx en Liesbeth Mertens zijn erkend als streekproduct. “Onze vleeswaren zijn nog pure ambacht en dat proef je.”

Slagerij Vandecruys werd honderd jaar geleden opgestart in Geel. Ondertussen staat de vierde generatie aan het roer en is het slagersbedrijf uitgegroeid tot een firma met meer dan vijfendertig werknemers. Deze zijn tewerkgesteld in winkels in Kasterlee, Larum, Mol Achterbos en het hoofddepot in Geel Ten Aard. “We hebben ook een webshop geopend, waardoor we onze producten nog dichter bij de klant thuis kunnen brengen”, zegt Liesbeth Mertens van Slagerij Vandecruys. “Mensen kunnen via onze webshop het gewenste vlees bestellen en meermaals per week worden deze bestellingen afgeleverd bij verschillende afhaalpunten, waar de klanten ze dan kunnen afhalen.”

Recept

De pensen van Vandecruys zijn een begrip in het Geelse en de ruime omgeving. Niet voor niets heeft Vlam de witte variant het officiële label van Antwerps streekproduct gegeven. “Het recept van onze witte pensen is al jaar en dag hetzelfde. Varkensvlees, brood, melk en onze geheime kruidenmix geeft die unieke smaak”, weet Liesbeth. “We zijn enorm fier op ons product. Het verkrijgen van dit label is een erkenning voor onze pensen omwille van de geschiedenis die erachter zit.”

Pensentoerisme

Niet alleen de witte pensen, maar ook de zwarte pensen en het Kempens Spek van de slagerij hebben al het label van erkend streekproduct gekregen. De pensen worden nog altijd gemaakt in de vestiging in Geel Ten Aard. Daar waar voorganger Walter Vandecruys al op het idee kwam zijn pensen in de plaatselijke superettes te slijten, ging huidig zaakvoerder Patrick Haesendonckx nog een stapje verder en levert de slagerij aan groothandels, die de pensen van Vandecruys verder verdeelt. Na de erkenning als streekproduct zitten de pensen geweldig in de lift.

We houden er aan vast onze vleeswaren op een ambachtelijke manier te maken in onze slagerij in Geel Ten Aard Liesbeth Mertens

Van heinde en verre komen mensen de pensen kopen, zodat er zelfs sprake is van ‘pensentoerisme’. Wekelijks gaan er bij de slagerij vierduizend kilogram pensen de deur uit. “We houden er aan vast onze vleeswaren op een ambachtelijke manier te maken in onze slagerij. Vandaar dat we onze slogan ‘Pure ambacht, dat proef je’ in één adem kunnen uitspreken met onze producten”, besluit Liesbeth Mertens.

