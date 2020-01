Amerikalaan afgesloten voor paddentrek Wouter Demuynck

17 januari 2020

13u41 1 Geel Naar jaarlijkse gewoonte wordt de Amerikalaan, tussen de Belgiëlaan en Kievermont, in Geel van 1 februari tot 15 april afgesloten voor alle autoverkeer om padden een veilige oversteek te garanderen.

De afsluiting van de straat is het enige afdoende middel gebleken om de paddenpopulatie effectief te beschermen tegen het verkeer. Als de paddentrek door weersomstandigheden vroeger stopt, wordt de Amerikalaan ook vroeger terug opengesteld voor alle verkeer.

De overzetacties in Wilders en Voort blijven bestaan omdat de verkeerssituatie daar een volledige afsluiting niet toelaat. Dit jaar komt er ook een overzetactie in Kievermont bij omdat veel padden hun overwinteringsplaats in het Engels Kamp hebben. Ze steken Kievermont over naar de poel om hun eitjes af te zetten in het water.