Amélie viert 100ste verjaardag Wouter Demuynck

03 oktober 2019

18u43 0 Geel Sinds kort is Geel een eeuweling rijker. Amélie Sels uit Oosterlo bereikte op 29 september de gezegende leeftijd van 100 jaar.

Amélie Sels werd geboren in Oosterlo op 29 september 1919. Ze groeide er op in een kroostrijk gezin en ging naar school tot haar 14 jaar bij de Zusters Franciscanessen. Ze woonde samen met haar zus Margriet en broer Jef bij haar ouders - zij hadden een bakkerswinkel in Oosterlo. Jef was bakker, Amélie stond altijd in de winkel en genoot van het contact met de mensen en vooral van de kinderen die naar de winkel kwamen. “Die klein mannen, zo’n klein dropkes die naar de winkel kwamen: dat was elke keer plezant!”, glimlacht Amélie. In haar vrije tijd was ze 25 jaar lang organist in de kerk van Oosterlo en bij het koor.

Na hun pensioen verhuisden Amélie en haar zus Margriet naar de Zammelseweg, waar ze genoten van fietstochtjes en elk jaar op vakantie naar de zee gingen. Toen Margriet stierf op 102-jarige leeftijd, bleef ze nog enkele jaren alleen in hun huis wonen. Het werd echter moeilijk voor haar om nog zelfstandig te wonen. Sinds 14 september 2016 verblijft ze in woonzorgcentrum Zusterhof, waar Amélie nog meedoet aan vele activiteiten.

Het geheim van Amélie om 100 jaar te worden? “Dat weet ik zelf niet. Content zijn en elke dag alles met mate doen helpt wel. Van werken gaat ge ook niet dood”, merkt Amélie nog op, want zij werkte al van jongs af aan in de winkel van de bakkerij. Volgens Amélie speelt ook muziek daarin een belangrijke rol. “Iemand die muzikaal is of graag muziek hoort leeft twéémaal.”