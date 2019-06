Alois en Rosa vieren gouden huwelijk Wouter Demuynck

12 juni 2019

Dit jaar vieren Alois Sannen (72) en Rosa Mellebeeckx (70) hun 50ste huwelijksverjaardag. Het echtpaar uit Winkelomheide heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Ze leerden elkaar kennen op een bal in het Molse gehucht Millegem. Rosa heeft altijd gewerkt in een naaiatelier, Alois plaatste verwarmingen en was ook nog aan de slag bij het Geelse chemiebedrijf Amoco, het huidige BP Geel. Alois en Rosa vieren steeds mee met de jaarlijkse carnavalstoet in Winkelomheide en houden zich in hun vrije tijd ook bezig met het africhten van politiehonden in wedstrijdverband.