Alles komt terug, ook de brouwer die aan huis levert: website bundelt drankenhandelaars waar je contactloos drank kan afhalen Wouter Demuynck

06 april 2020

16u57 1 Geel De Geelse firma Colda, die financieel en strategisch advies geeft aan drankenhandels, is gestart met het online platform De Geelse firma Colda, die financieel en strategisch advies geeft aan drankenhandels, is gestart met het online platform www.drankenhandel.be om drankenhandelaars een duwtje in de rug te geven. Op de website vind je handelaars in heel Vlaanderen waar je online kan bestellen en contactloos kan afhalen.

Drankenhandels mogen tijdens de coronacrisis wel open blijven, maar zien hun inkomsten flink slinken nu hun leveringen aan de horeca volledig stilvallen. Enkel de verkoop aan particulieren blijft nog over. Nu de particulier zo veel mogelijk ‘in zijn kot’ blijft en de online verkoop floreert, besloot het Geelse bedrijf Colda de drankenhandelaars en hun klanten samen te brengen op de website www.drankenhandel.be.

Contactloos afhalen

Voor elke drankenhandel die op de kaart van de website te vinden is bouwde Colda een eigen webshop. Klanten kunnen er een keuze maken uit het online assortiment en nadien ook online afrekenen. Contactloos afhalen kan op drie manieren. De bestelling wordt thuis geleverd, wordt rechtstreeks in de koffer van de wagen geplaatst of kan worden afgehaald in de drankenhandel.

Naast het assortiment dranken wordt er vanaf volgende week ook een extra categorie ‘Geschenken’ toegevoegd. De klant kiest online de geschikte biermand of wijnpakket, geeft door aan wie hij dat wenst te schenken en de drankenhandelaar levert.

Zeven Kempense drankenhandelaars doen mee

In de Kempen doen voorlopig de winkels van Prik&Tik in Balen, Baarle-Hertog, Arendonk en Wuustwezel mee, net als Drankenhandel Verreydt in Noorderwijk (Herentals), Olen en Lille. Het online platform geeft aan in welke gemeenten de drankenhandelaars leveren en verwijst je door naar hun webshop.