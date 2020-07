Albert Heijn dient vergunningsaavraag in voor vestiging op Molseweg Wouter Demuynck

08 juli 2020

13u43 2 Geel Er loopt sinds enkele dagen een openbaar onderzoek naar de vergunningsaanvraag van Albert Heijn om op de Molseweg in Geel, waar vroeger Garage Lievens gevestigd was, een supermarkt te openen.

In januari raakten de plannen van de Nederlandse supermarktketen al bekend, nu is er ook effectief een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Sloopwerken

Het betreft een nieuwbouwproject waarbij de voormalige Seat-garage Lievens, inclusief de woning aan de linkerzijde, gesloopt wordt en er een nieuwe winkel met bijhorende parking in de plaats komt. Boven de winkel komen er tien appartementen en één kantoor. De oppervlakte van de winkel zal bijna 2.000 vierkante meter bedragen, terwijl de parking 99 parkeerplaatsen voorziet.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 31 juli. Uiterlijk op 25 september moet het Geelse stadsbestuur beslissen over de toekenning van de vergunning