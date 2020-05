Alarm verjaagt inbrekers bij Pro Duo Jef Van Nooten

31 mei 2020

Bij Pro Duo aan de Antwerpseweg in Geel, een winkel gespecialiseerd in haar- en schoonheidsproducten, probeerden inbrekers zondagochtend rond 10.30 uur binnen te dringen in de zaak. Het inbraakalarm heeft de daders verjaagd. De daders konden niet meer aangetroffen worden.