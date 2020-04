Al 23 bewoners in Geels woonzorgcentrum Laarsveld overleden sinds corona-uitbraak Wouter Demuynck

09 april 2020

10u54 4 Geel In het Geelse woonzorgcentrum Laarsveld zijn recent 23 bewoners overleden, waarvan al zeker 5 bewoners bezweken zijn aan het coronavirus. Dat meldt rusthuisgroep Armonea. Wellicht zijn dat er meer dan vijf, maar door een gebrek aan testkits kan niet iedereen getest worden.

Het coronavirus woedt vooral in de rusthuizen in alle hevigheid. In totaal vielen in het woonzorgcentrum Laarsveld, dat een 150-tal bewoners telt, recent 23 overlijdens te betreuren. Door een gebrek aan testkits kan de rusthuisgroep ontkennen noch bevestigen hoeveel daarvan te wijten zijn aan het coronavirus. “We konden één bewoner na zijn dood testen, die testte negatief”, klinkt het.

Dat er in het woonzorgcentrum 26 bewoners zouden overleden zijn aan het coronavirus, zoals andere berichtgeving vermeldt, ontkent Armonea.

Later vandaag communiceert Armonea over extra maatregelen die het zal nemen.