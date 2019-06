Afvalophalingen starten halfuur vroeger in juli en augustus Wouter Demuynck

24 juni 2019

15u38 8 Geel Deze zomer gaan de ophaalploegen van IOK Afvalbeheer voor de eerste keer over op een zomerregime. Alle afvalophalingen starten in juli en augustus een halfuurtje vroeger, namelijk om 6.30 uur.

Na de hete zomer van 2018 werd met het idee gespeeld om in de zomermaanden de ophalingen een half uurtje vroeger te laten starten. “Dit werd afgetoetst met de ophaalploegen en ook onze mensen waren hiervoor te vinden”, zegt Katleen Mertens, woordvoerster van IOK.

Op de ophaalkalenders die eind december werden bedeeld, werd hier al rekening mee gehouden. De vroege ophalingen in juli en augustus staan daar in een opvallend roze kleur aangeduid. Ook via de andere communicatiekanalen werden al persoonlijke berichten hierover gestuurd. Voor de inwoners van Hoogstraten, Mol en Turnhout verandert er niets, want daar starten de afvalophalingen het hele jaar daar om 6.30 uur, wat ook het geval is in de centrumstraten in Geel en Herentals.

De maatregel gaat deze laatste week van juni, met al uitzonderlijk warme temperaturen, dus nog niet in aangezien de vroege ophalingen van juli en augustus aangekondigd staan op de ophaalkalender die eind december al werd bedeeld. “Daarom zijn we daar jammer genoeg niet flexibel”, klinkt het nog.