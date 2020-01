Afghaanse gemeenschap plant voor derde keer een boom om verbondenheid met stad te tonen: “Geel is onze stad en thuis” Wouter Demuynck

27 januari 2020

Geel In samenwerking met de stad Geel heeft de Afghaanse gemeenschap aan het zwembad van Geel een boom geplant. Met de boomplantactie willen de Afghaanse jongeren tonen dat ze zich welkom voelen in Geel en van de stad hun thuis willen maken.

Watandaar is een vereniging van Afghaanse jongeren in Geel die aangesloten is bij ’t Origineel. De vereniging organiseert vooral voetbal- en cricketevenementen en Afghaanse feesten. Onlangs hebben de jongeren voor een derde keer een boom geplant in Geel, dit keer aan het openluchtzwembad.

Het initiatief staat symbool voor de verbondenheid tussen de Afghaanse Gelenaars en de stad. “Als Gelenaars moeten we de stad mooi en proper houden. Geel is onze stad en onze thuis”, zegt Shah Munir Khial, voorzitter van de vereniging.