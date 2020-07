ACV deelt frisdrank uit aan werknemers uit bouwsector om bouwverlof goed in te zetten: “Vakantie is welkom na zotte periode” Wouter Demuynck

10 juli 2020

12u27 3 Geel Enkele leden van ACV Bouw, Industrie en Energie deelden vrijdagochtend aan de fly-over in Geel blikjes frisdrank uit aan werknemers uit de bouwsector. Dat deden ze om iedereen te bedanken en om het bouwverlof op een vrolijke manier in te zetten.

Vrijdag is in onze provincie het bouwverlof officieel begonnen. Weliswaar zal dat verlof er anders uitzien dan in de voorgaande jaren. “De vakantie is enorm welkom na deze lange en zotte periode. Maar veel bouwvakkers zullen de Costa del Sol of een citytrip naar Barcelona moeten inruilen voor een vakantie aan de kust of in de Ardennen. Jammer, maar het is beter dan niets”, zegt secretaris Stefan Geuens.

Om iedereen uit de bouwsector te bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar en om het verlof op een leuke manier in te zetten, deelden leden van ACV vrijdagochtend blikjes frisdrank uit aan werknemers uit de bouwsector. “Van de kraanman tot de werfleider, van de aankoper tot de zelfstandige loodgieter: allemaal verdienen ze een dikke dankjewel.”

Bouwverlof 2.0

Ondertussen denkt de vakbond aan een ander soort bouwverlof. “Maar liefst 75% van de 500 bevraagde Kempische bouwvakkers gaf aan dat ze meer losse vakantiedagen wensen. Twee jaar geleden lanceerden we al het idee om naar twee weken bouwverlof te gaan. Werknemers zouden dan meer vrije dagen hebben. Degenen die het willen, kunnen deze dagen nog steeds voor of na het bouwverlof nemen, zodat er voor hen niets verandert. Ook vanuit werkgeverskant groeit er interesse voor dit idee”, aldus nog Geuens.