ABVV voert actie op markt van Geel voor hoger minimumloon Jurgen Geyselings

14 september 2019

15u02 0 Geel Leden van het ABVV voerden op zaterdag 14 september actie aan de Markt van Geel ter hoogte van de toeristische dienst van Geel. Met deze acite wilde het ABVV de voorbijgangers duidelijk maken dat ze het huidige minimunloon in ons land te laag vinden om de schoolfactuur te kunnen betalen.

Actievoerders van het ABVV namen op zaterdagvoormiddag plaats op de Markt van Geel. “Fight for fourteen” stond er te lezen bij de leden van het ABVV. “We willen een waardig bestaan voor alle werknemers in België”, klonk het. “Het klinkt als een evidentie, maar toch blijft een waardig bestaan voor veel hardwerkende landgenoten een verre droom.”

Momenteel ligt het minimumloon in ons land op 9,65 euro per uur wat neerkomt op 1590 euro per maand, bruto welteverstaan. “Een waardig inkomen is iets anders”, weet ABVV. “Verwachten dat mensen rondkomen met een dergelijk brutoloon is totaal onrealistisch en onfair, gezien de levensduurte in ons land. We streven ervoor om een waardig minimumloon van 14 euro per uur te verkrijgen, wat maandelijks bruto 2300 euro zo betekenen.”

Het ABVV vindt dit bedrag noodzakelijk om de schoolfacturen van de kinderen te kunnen betalen. Op de Markt van Geel lieten de mensen van het ABVV hieromtrent een petitie ondertekenen door de voorbijgangers. “We grijpen dit onrecht aan om samen te strijden voor een waardig minimumloon. Dit is een terechte eis!” klinkt het bij het ABVV.