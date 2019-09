ABVV pleit voor hoger minimumloon op markt van Geel Jurgen Geyselings

14 september 2019

15u02 20 Geel De socialistische vakbond ABVV heeft zaterdag actie gevoerd op de Markt van Geel. De vakvond plet voor een hoger minimumloon, zodat elke ouder de schoolfactuur kan betalen. Passanten werd gevraagd een petitie te ondertekenen.

Actievoerders van het ABVV namen op zaterdagvoormiddag plaats op de Markt van Geel. “Fight for 14” stond er te lezen. “We willen een waardig bestaan voor alle werknemers in België”, klonk het. “Dat klinkt evident, maar het blijft voor veel hardwerkende landgenoten een verre droom.”

9,65 euro per uur

Momenteel ligt het minimumloon in ons land op 9,65 euro per uur, wat neerkomt op 1.590 euro per maand, bruto welteverstaan. “Een waardig inkomen is iets anders”, weet ABVV. “Verwachten dat mensen rondkomen met een dergelijk brutoloon is totaal onrealistisch en onfair, gezien de levensduurte in ons land. We streven ervoor om een waardig minimumloon van 14 euro per uur te verkrijgen, wat maandelijks bruto 2.300 euro zou betekenen.”

Het ABVV vindt dit bedrag noodzakelijk om de schoolfacturen van de kinderen te kunnen betalen.