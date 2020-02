Aantal woninginbraken en pogingen met 23% gedaald in politiezone Wouter Demuynck

13u26 0 Geel Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is in 2019 met 23% gedaald ten opzichte van 2018. De politiezone stelde 99 inbraken en 50 pogingen vast, het jaar daarvoor waren dat er nog 193 in totaal. Het aantal woninginbraken in 2019 is daarmee het laagste sinds 2002.

De sterkste daling werd waargenomen in Meerhout, met 32% minder inbraken. In Laakdal is het aantal inbraken gedaald met 26%, in Geel gaat het om 18% minder.

Slaagpercentage

In een derde de gevallen bleef het bij een poging. In twee op de drie gevallen raakten de inbrekers dus binnen. “Het slaagpercentage voor de politiezone lag vier procent hoger dan in 2018. Ook in 2019 waren er sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten”, aldus korpschef Dirk Van Aerschot.

“In Meerhout was het slaagpercentage het hoogste met 88 procent, in Laakdal het laagste met 56 procent. Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren: de omgeving van de woning, de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders en de aangiftebereidheid van de pogingen.

Piekmaanden

Enkel in maart en november was er een piek. In maart stelde de politiezone zestien (pogingen tot) inbraken vast, in november waren dat er 24. In de overige maanden schommelde het aantal inbraken tussen de zeven (in september) en veertien (in april) per maand.

“De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. Drie vierde van de inbraken gebeurde tussen 8 en 20 uur, met een piek tussen 18 en 20 uur. 70 procent van de inbraken werd tijdens de week gepleegd. In de week blijkt maandag een ‘populaire’ dag voor inbrekers”, vervolgt Van Aerschot. De buit bestaat veelal uit juwelen, cash geld en multimedia.