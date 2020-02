Aantal verkeersongevallen met gewonden afgelopen jaar opnieuw gedaald in politiezone Wouter Demuynck

22 februari 2020

14u58 0 Geel In 2019 stelde de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 171 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast - dat is het op één na laagste cijfer ooit en daarmee zette de dalende trend van de laatste jaren, buiten een stijging in 2017, zich ook afgelopen jaar verder. Enkel in 2016 werd beter gedaan met 160 ongevallen.

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel daalde afgelopen jaar met 9% ten opzichte van 2018. Ook bij het aantal slachtoffers is er een daling van 7%. Bij de zwaargewonden was er wel een stijging: in 2018 raakten 21 personen zwaargewond, in 2019 waren dat er vijf meer. In 2019 overleden vijf mensen bij een ongeval in de politiezone: drie in Geel en twee in Laakdal.

Zwakke weggebruiker

Van alle verkeersslachtoffers was 43% een zwakke weggebruiker. “83 personen van die groep werden lichtgewond, zestien slachtoffers werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en een voetganger en twee fietsers overleefden een ongeval niet”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot.

“De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de motorrijders. Meer dan een derde van hen werd zwaargewond. Bij voetgangers was dit één op de vijf, bij (brom)fietsers één op acht. De kwetsbare weggebruikers blijven de komende jaren dus extra aandacht vragen.”

Onder invloed

Zestien verkeersongevallen met gewonden werden veroorzaakt door een persoon die te diep in het glas gekeken had. De meesten (75%) daarvan waren mannen. 81% van de bestuurders onder invloed was tussen de 20 en 50 jaar oud. De leeftijdsgroep tussen 36 en 40 jaar is goed voor 36%, gevolgd door de jongeren (20-25 jaar) met 19%.

Ruim 17.000 bestuurders legden een ademtest af. “Anderhalve procent van hen had teveel gedronken om een voertuig te besturen. 92 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. 56 bestuurders waren onder invloed van drugs. Ook hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.”