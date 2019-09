Aanleg fietsostrade tussen Geel en Mol gaat begin oktober van start Wouter Demuynck

16 september 2019

15u13 7 Geel De aannemer gaat begin oktober van start met de aanleg van de fietsostrade tussen de Heistraat in Geel en de Merelstraat in Mol, goed voor zo'n 5 kilometer van de 36 kilometer lange fietsostrade Herentals-Balen. De kostprijs van de aanleg bedraagt 3 miljoen euro.

Aannemer Colas-Noord nv is momenteel aan de slag met de aanleg van de fietsweg tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel. Begin oktober staat de aanleg van het deel tussen de Heistraat in Geel en de Merelstraat in Mol op het programma. Tijdens de werken is geen omleiding voorzien en het vrachtverkeer maakt gewoon gebruik van de bestaande wegen. Op kruispunten en spooroverwegen zijn wel verkeersborden voorzien om de weggebruiker attent te maken op het werfverkeer.

Op donderdag 19 september organiseert de provincie Antwerpen een infomarkt in zaal Loana in Geel. Tussen 17 en 20 uur licht de provincie er de werken toe. Je krijgt er ook de kans om vragen te stellen aan de projectleiders van de provincie.