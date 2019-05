Aanleg fietsostrade Herentals-Balen start op 27 mei in Geel Wouter Demuynck

21 mei 2019

16u15 2 Geel Op 27 mei start de aannemer met de aanleg van de fietsostrade tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel, waarmee de eerste 2,7 kilometer van de fietsostrade Herentals-Balen wordt aangelegd. De kostprijs van die aanleg bedraagt 2 miljoen euro.

“De realisatie van de fietsostrade F105 Herentals-Balen draait eigenlijk al op volle toeren met de bouw van een fietstunnel aan de Koulaak in Herentals, een fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals en de realisatie van de fietstunnel onder de Ring van Geel”, aldus Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Mobiliteit. Op 27 mei start de aannemer met de werken, met uitzondering van de werken tussen Buiteneinde en Rauwelkoven. Daar starten de werken van zodra de provincie Antwerpen zekerheid heeft over de eigendomsstructuur.

Tijdens de werken is geen omleiding voorzien. Het vrachtverkeer maakt gebruik van de bestaande wegen. Op kruispunten en spooroverwegen staan wel verkeersborden om de weggebruiker attent te maken op het werfverkeer. De werken nemen zo’n 165 werkdagen in beslag, al is dat onder voorbehoud en afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene werken.

Op donderdag 23 mei organiseert de provincie een infomarkt in parochiecentrum Larum. Tussen 17 en 20 uur licht de provincie er de werken toe, hoe die precies verlopen en de timing van de werken. Je krijgt er niet alleen concrete informatie, maar ook de kans om vragen te stellen aan de projectleiders van de provincie Antwerpen.