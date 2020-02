99% van bestuurders blaast negatief tijdens BOB-campagne in politiezone Wouter Demuynck

11 februari 2020

23u16 0 Geel De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft tijdens de afgelopen BOB-wintercampagne, die tussen 29 november en 3 februari plaatsvond, 5.502 bestuurders via een ademtest op alcoholgebruik achter het stuur gecontroleerd. 99% van hen legde een negatieve alcoholtest af.

In totaal waren 49 van de 5.502 bestuurders onder invloed van alcohol. Veertien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. “Met een percentage van 0,9 procent positieve alcoholtesten in Geel, Laakdal en Meerhout ligt de politiezone ruim onder het nationale gemiddelde van 1,83 procent bestuurders die onder invloed reed”, klinkt het bij de politie.

Kleinschalige acties

De politiezone koos ook dit jaar hoofdzakelijk voor kleinschalige acties die door alle ploegen uitgevoerd werden. “Deze alcoholcontroles vinden dagelijks plaats op verschillende tijdstippen en meerdere locaties in de ganse zone. Die controleacties beperken zich niet enkel tot de twee grote BOB-campagnes in de winter en in de zomer, er wordt doorlopend gecontroleerd op rijden onder invloed. In ongeveer 9 procent van de ongevallen in onze zone stellen we immers vast dat alcoholintoxicatie nog altijd in het spel is.”