975.000 euro aan Vlaamse subsidies voor renovatie sportcentrum Axion Wouter Demuynck

22 mei 2019

18u38 2 Geel De Vlaamse overheid voorziet een subsidie van 975.000 euro voor de renovatie van sportcentrum Axion. In totaal ontving Sport Vlaanderen 43 dossiers - 18 daarvan krijgen een deel van de 10 miljoen euro die Vlaanderen verdeelt.

De vernieuwde sportsite aan Zwaarvoerdersspoor zal 8.265.000 euro kosten. Er wordt onder andere een sporthal, vier squashcourts, gevechtsportzaal, danszaal, fitnessruimte, horecaruimte, nieuw sanitair en kleedkamers gebouwd.

“Samen met de buitensportinfrastructuur aan de campus van Thomas More en de voetbalvelden voor FC Punt Larum moet site Axion zo een grote, levendige sportomgeving worden voor zowel verenigingen, scholen als individuele sporters”, klinkt het bij de stad. De bouwwerken starten wellicht in 2020, in september 2022 zal het nieuwe sportcentrum klaar zijn.