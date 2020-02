888 Kempense gezinnen laten oude stookolietank saneren via groepsaankoop van IOK Wouter Demuynck

13 februari 2020

15u38 0 Geel Vorig jaar konden gezinnen dankzij intercommunale IOK, in samenwerking met 26 Kempense gemeenten, aan een goedkopere prijs hun oude stookolietanks laten saneren via een groepsaankoop. In totaal lieten 888 Kempense gezinnen hun tank saneren.

De gezinnen lieten hun oude stookolietank verwijderen of opvullen. Op die manier is er geen kans meer op een verontreiniging van de bodem door lekken of scheuren in de tank. “De sanering van de tank verliep heel vlot. Wij hebben bovendien in de put waar de stookolietank zat een regenwaterput laten plaatsen. Twee vliegen in één klap”, vertelt Gust Belmans, een van de deelnemers, uit Grobbendonk.

Meer saneringen dan inschrijvingen

Het was de derde keer dat IOK een groepsaankoop voor de sanering van oude stookolietanks organiseerde. In 2011 werden 764 tanks gesaneerd, in 2015 waren dat er 1125. Afgelopen jaar werden er bovendien zelfs meer tanks gesaneerd dan dat er oorspronkelijk inschrijvingen waren. “Doordat inwoners van de deelnemende gemeenten gedurende heel 2019 konden instappen op de actie, werden nog heel wat extra inwoners overtuigd door goede ervaringen van buren, kennissen of familie”, klinkt het bij IOK.

Ook dit jaar organiseert IOK in samenwerking met de Kempense gemeenten een groepsaankoop, namelijk voor het plaatsen van dakisolatie en groendaken. Inmiddels hebben iets meer dan 500 gezinnen zich al aangemeld. Alle prijzen en voorwaarden kan je bekijken via www.iok.be/dakisolatie en www.iok.be/groendak.